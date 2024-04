Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi accompagneranno temperature gradevoli. Brevi brezze leggere manterranno l’umidità a livelli confortevoli. Solo Domenica vedrà un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, senza precipitazioni significative. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto e per godersi il bel tempo primaverile.

Venerdì 12 Aprile

Nel corso della notte, a Messina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +13,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 12,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75% con una pressione atmosferica di 1025hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà al 97% con temperature in lieve aumento fino a +18,2°C percepiti come +17,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9km/h con umidità al 59% e pressione atmosferica costante a 1026hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando la copertura nuvolosa al 25% con temperature intorno ai +19,2°C e una brezza leggera da Nord a 5,7km/h. L’umidità salirà leggermente al 58% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 4% con temperature intorno ai +15,1°C e una brezza leggera da Nord a 5,2km/h. L’umidità si attesterà al 77% con pressione atmosferica costante a 1025hPa.

Sabato 13 Aprile

Durante la notte a Messina, il cielo sarà sereno al 1% con temperature stabili intorno ai +14,9°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 8,9km/h. L’umidità si manterrà al 77% con pressione atmosferica costante a 1025hPa.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno al 0% con temperature in aumento fino a +19,8°C percepiti come +19,3°C. Il vento soffierà da Nord a 9,3km/h con umidità al 56% e pressione atmosferica costante a 1025hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +20,2°C e una brezza leggera da Nord a 3,1km/h. L’umidità si attesterà al 58% mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024hPa.

In serata, il cielo resterà sereno al 0% con temperature intorno ai +16,6°C e una bava di vento da Est – Nord Est a 4,6km/h. L’umidità si manterrà al 70% con pressione atmosferica costante a 1023hPa.

Domenica 14 Aprile

Nel corso della notte a Messina, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +16,4°C e una brezza leggera da Sud Ovest a 7,2km/h. L’umidità si attesterà al 69% con pressione atmosferica costante a 1023hPa.

Durante la mattina di Domenica, il cielo resterà sereno al 0% con temperature in aumento fino a +21,7°C percepiti come +21,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 4,6km/h con umidità al 51% e pressione atmosferica costante a 1024hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si faranno più presenti portando la copertura nuvolosa al 17% con temperature intorno ai +22°C e una brezza leggera da Est a 2,4km/h. L’umidità si attesterà al 53% mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022hPa.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo al 59% con temperature intorno ai +17,4°C e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 6,7km/h. L’umidità si manterrà al 64% con pressione atmosferica costante a 1020hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Messina si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, mantenendo l’umidità a livelli confortevoli. È prevista una leggera variazione delle condizioni atmosferiche nella giornata di Domenica, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo primaverile a Messina.

