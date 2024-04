Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un Venerdì con cielo sereno al mattino, leggera copertura nuvolosa e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi nubi e temperature gradevoli. In serata, il cielo si coprirà completamente. Sabato, nubi sparse di notte e copertura nuvolosa in aumento al mattino. Nel pomeriggio, cielo coperto con temperature massime in aumento. Domenica, cielo coperto di notte, nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature stabili e vento moderato. Fine settimana con condizioni stabili e gradevoli, con consiglio di monitorare l’evoluzione delle nubi. Buon weekend!

Venerdì 5 Aprile

Nel corso della notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +13,3°C e una percezione di +12,5°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà a 1023hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saranno in aumento, con un massimo di +18°C e una percezione di +17,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno gradevoli, con un massimo di +18,5°C e una percezione di +17,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente al 50%.

In serata, il cielo si coprirà, passando da nubi sparse a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,6°C con una percezione di +13,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà a 1025hPa.

Sabato 6 Aprile

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature saranno stabili intorno ai +13,8°C con una percezione di +13°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Nord. L’umidità si attesterà al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1025hPa.

Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature saliranno fino a +16,8°C con una percezione di +15,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 53%.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature massime saranno di +18,8°C con una percezione di +18°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo una velocità di 8,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà costante al 49%.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,4°C con una percezione di +13,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1024hPa.

Domenica 7 Aprile

Nel corso della notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,2°C con una percezione di +13,6°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1024hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature saliranno fino a +17°C con una percezione di +16,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 58%.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature massime saranno di +19,3°C con una percezione di +18,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,2km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 47%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,6°C con una percezione di +13,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà a 1020hPa.

In conclusione, il fine settimana a Messina si preannuncia con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione delle nubi nel corso dei giorni. Buon weekend!

