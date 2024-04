Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi venerdì 26 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Aprile a Messina prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 86% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

Al mattino, le nubi saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 80-99%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +12-16°C. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile tra i 5,4 e i 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 90% e il 100%. Le temperature massime saranno di circa +17-18°C, con venti provenienti da Sud con intensità fino a 24,1 km/h.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +13-14°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Est con intensità tra i 10,1 e i 14,7 km/h.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Messina si prevede un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse, con temperature che dovrebbero rimanere stabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 3 ENE max 6.3 Grecale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 7 SSE max 9.8 Scirocco 62 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +16.8° Assenti 12.1 S max 17 Ostro 53 % 1014 hPa 13 cielo coperto +17.3° perc. +16.5° Assenti 16.6 S max 23.6 Ostro 56 % 1014 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 15.4 S max 24.3 Ostro 63 % 1013 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 8 % 11.1 SSE max 18 Scirocco 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° prob. 4 % 9.8 SSE max 12.5 Scirocco 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.