Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 14 aprile

Le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Messina prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse che potrebbero portare a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C alle 06:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +22,4°C alle 10:00. L’umidità sarà del 57% durante le prime ore del mattino, scendendo al 44% verso le 10:00. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1024hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno piacevoli, oscillando intorno ai +22°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente fino al 51% verso le 15:00, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022hPa.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,5°C alle 19:00, con un lieve calo durante le ore successive. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est porterà un po’ di frescura. L’umidità si manterrà costante al 66% mentre la pressione atmosferica sarà di 1022hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Messina indicano una giornata all’insegna della stabilità, con cielo sereno per la maggior parte della giornata e nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero aumento dell’umidità nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Messina.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 3.6 SSO max 7.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 2 SSO max 7.2 Libeccio 61 % 1024 hPa 8 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 2.3 O max 4 Ponente 48 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 2.2 NNE max 6.6 Grecale 45 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 6.4 NNE max 7.6 Grecale 48 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 3.6 S max 4.4 Ostro 64 % 1022 hPa 20 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.5 S max 8.1 Ostro 64 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 4.8 S max 6.7 Ostro 59 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:35

