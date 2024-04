Previsioni Meteo Enna: il bollettino per oggi lunedì 8 aprile

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Enna per Lunedì 8 Aprile

Le condizioni meteorologiche a Enna per Lunedì 8 Aprile saranno caratterizzate da una giornata inizialmente soleggiata che vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, fino a raggiungere cielo coperto nel pomeriggio e persistere fino alla sera.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con cielo sereno al mattino, con una temperatura di +12,5°C alle 06:00 che salirà gradualmente fino a raggiungere i +24,5°C alle 11:00 con poche nuvole. Nel primo pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura di +25,4°C alle 13:00 e cielo coperto per il resto del pomeriggio.

Nel dettaglio, la copertura nuvolosa sarà del 97% alle 13:00, scendendo al 94% alle 15:00 e al 90% alle 16:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C e caleranno gradualmente nel corso del pomeriggio, raggiungendo i +17,2°C alle 17:00 e i +13°C alle 18:00.

Nella serata, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 90%, con temperature che si abbasseranno ulteriormente, arrivando a +10,5°C alle 21:00 e a +10°C alle 23:00, mantenendosi su valori freschi.

Considerazioni Finali:

Alla luce delle previsioni meteo per Lunedì 8 Aprile a Enna, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare una giornata che vedrà un progressivo aumento della nuvolosità e un calo delle temperature nel corso del pomeriggio e della serata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti e preparatevi a una giornata dal clima variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Aprile a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +10.4° perc. +8° Assenti 4.5 ENE max 5.6 Grecale 19 % 1018 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +14.2° Assenti 5.5 E max 8.2 Levante 23 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.1° Assenti 11.4 SE max 11.1 Scirocco 23 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +24.6° Assenti 13.7 SE max 11.1 Scirocco 22 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.1° Assenti 11.5 SSE max 12.4 Scirocco 38 % 1017 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° Assenti 6.3 E max 6.2 Levante 79 % 1019 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 5.9 ENE max 6.7 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.