Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 19 aprile

Venerdì 19 Aprile a Enna si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli e variabili nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +4°C con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà a velocità compresa tra i 3,6km/h e i 7,6km/h provenendo prevalentemente da direzioni Nord-Ovest e Ovest.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’aumento della copertura nuvolosa fino all’86% e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +12°C, ma la percezione di freddo sarà accentuata dalla presenza di venti che potranno raggiungere i 40,2km/h con raffiche fino a 39,1km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge che potranno diventare più consistenti e persistenti. La copertura nuvolosa raggiungerà il 68% e le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con una percezione di freddo che potrà scendere fino a +3,8°C a causa dei venti che soffieranno a 28km/h con raffiche fino a 57,2km/h.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 58% e la persistenza di venti che potranno raggiungere i 41,8km/h. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7°C.

In conclusione, Venerdì 19 Aprile a Enna si prevedono condizioni meteo instabili con piogge leggere che potranno diventare più intense nel corso della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con una percezione di freddo accentuata dai venti che soffieranno con intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.7° perc. +3.6° prob. 2 % 5.3 ONO max 5.3 Maestrale 83 % 1012 hPa 5 poche nuvole +5° perc. +3.3° prob. 10 % 7.6 OSO max 9.3 Libeccio 83 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +8.8° perc. +5.3° 0.16 mm 27.4 O max 39.1 Ponente 66 % 1011 hPa 11 pioggia leggera +11.9° perc. +10.5° 0.17 mm 26.8 ONO max 35.9 Maestrale 52 % 1008 hPa 14 pioggia leggera +10.4° perc. +9° 0.14 mm 26.8 NO max 46.7 Maestrale 58 % 1008 hPa 17 pioggia leggera +7.7° perc. +3.8° 0.15 mm 28 NNO max 57.2 Maestrale 85 % 1011 hPa 20 nubi sparse +7.1° perc. +4.4° prob. 16 % 14.9 NNO max 33.9 Maestrale 85 % 1014 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4° prob. 15 % 7.8 NO max 11.2 Maestrale 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:44

