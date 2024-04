Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani domenica 28 aprile

StrettoWeb

Domenica 28 Aprile a Catania si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore della mattina e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,5°C e i +19,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 36,5km/h durante la mattinata.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +14,5°C. Durante la mattina il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i +19,7°C verso le 11:00. Nel pomeriggio le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +18,5°C.

Nel corso della serata il cielo tornerà a schiarirsi, mantenendo comunque una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,8°C, con venti che continueranno a soffiare da Nord Est.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Catania si prevede un’alternanza di giornate soleggiate e parzialmente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli della Domenica. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 10 NE max 15.4 Grecale 67 % 1017 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 11.2 NE max 28.5 Grecale 67 % 1018 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 23.4 ENE max 36.1 Grecale 51 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 26.1 ENE max 34.8 Grecale 52 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 24.3 ENE max 32.4 Grecale 53 % 1017 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 17.4 ENE max 27.3 Grecale 59 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 14.4 NE max 27.5 Grecale 59 % 1018 hPa 23 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 8.8 NNE max 15.6 Grecale 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:49

