Il Presidente Mattarella è arrivato in Calabria

StrettoWeb

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Calabria, atterrato alle spalle della Gias con volo presidenziale. Arrivato in auto davanti allo stabilimento di Mongrassano, il Capo di Stato è stato accolto dai più piccoli dell’Istituto Comprensivo locale per poi varcare e visitare parte dell’azienda.

Presenti anche il Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, il governatore Roberto Occhiuto ed il sindaco di Mongrassano Ferruccio Mariani. Ad accompagnarlo, oltre al Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, anche la CEO della Gias Gloria Tenuta, originaria di Corigliano-Rossano: l’incontro più importante, però, è quello con i lavoratori.

Gianluca Gallo: “grande riconoscimento”

L’assessore regionale è presente a Castrovillari presso l’Assolac: “una presenza molto importante, riconoscimento di grande rilievo, segno che stiamo cambiando il racconto del nostro Paese. Presenta importante riconoscimento di questi comparti, motore economico della nostra Regione. Settori agricoli che vanno implementati ancora di più con attività di promozione e sostegno grazie anche al Presidente Mattarella che ci ha scelti e ha riconosciuto il loro impegno quotidiano”.

Sindaco Castrovillari: “puntare a fare sempre meglio”

“Una giornata storica ed una avvenimento importante per la nostra Provincia e per il nostro territorio la più alta carica dello Stato. La visita di Mattarella non è punto d’arrivo ma un invito a fare sempre meglio. L’obiettivo è puntare sulle risorse del territorio”. Lo dichiara Domenico Lo Polito.

Mons. Savino: “una Calabria sfigurata ma che può cambiare”

“Dobbiamo passare da sfigurata a trasfigurata e noi, insieme al presidente Mattarella, dobbiamo diventare protagonisti di questo cambiamento per il nostro territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.