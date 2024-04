Presentata la 3ª edizione del “Santa Teresa di Riva Street Food”

StrettoWeb

Cibo, territorio, spettacoli e musica: sono gli ingredienti della terza edizione del ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ di primavera, il format di Eventivamente, firmato Alberto Palella, in collaborazione con l’amministrazione comunale del Comune ionico, che si svolgerà da mercoledì 24 (inaugurazione alle 18) a domenica 28 aprile, nel Village gastronomico allestito in Via Roma (Torrevarata).

La terza edizione è stata presentata questa mattina negli uffici del sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, insieme all’ executive manager di Eventivamente, Carlo Spano, all’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Ernesto Sigillo, al vicepresidente del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, Mariella Di Bella. Sono intervenuti anche Toti e Totino, che saranno tra i super ospiti di questa edizione. In dettaglio, il 24 aprile alle 21 si esibirà sul palco con il suo spettacolo, Giuseppe Castiglia, il 26 aprile, dalle 21.45, Toti e Totino. Immancabile, poi, la buona musica live con le band, da mercoledì a domenica e i dj set.

Dopo il successo della scorsa edizione, 27mila i visitatori in quattro giorni, quest’anno il Village del ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ sarà operativo per cinque giorni, puntando ancora di più sull’intrattenimento e la musica; 24 specialità proposte, tra salate e dolci, nelle casette e realizzate dai migliori street fooder siciliani.

“Saranno cinque giornate piene di gusto e divertimento”, commenta il sindaco Danilo Lo Giudice. “Questo evento di grande qualità e serietà organizzativa proposto da Eventivamente, insieme alla nostra amministrazione – continua – rappresenta un indotto economico importante per la nostra comunità, e per l’intero comprensorio, in un periodo che non è ancora quello estivo. Grazie all’evento ci sarà un incremento di presenze sul territorio, lavoreranno le strutture di accoglienza, ne avranno beneficio le attività commerciali. È una sinergia che funziona bene da diversi anni, durante le passate edizioni abbiamo avuto anche presenze da fuori regione. Un ringraziamento va all’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, che sostiene questa iniziativa ed è un aspetto importante che va sottolineato, al di là delle appartenenze politiche”.

“Siamo pronti per partire con gli eventi 2024 – ha sottolineato Carlo Spanò, executive manager di Eventivamente, abbiamo messo in campo i ‘senatori’ della comicità siciliana, Giuseppe Castiglia e Toti e Totino e portiamo qui a Santa Teresa una parte della migliore selezione della proposta gastronomica del ‘Messina Street Food Fest’. Ci saranno piatti per chi soffre di intolleranza alla celiachia. Fondamentale per il successo della manifestazione è la sinergia consolidata con il sindaco, gli assessori, il consiglio comunale. Sono l’amministrazione giusta per partire nel modo giusto”.

Per l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Ernesto Sigillo: “Terza edizione per noi molto importante. È una manifestazione che fa crescere l’intero comprensorio. Ringraziamo Eventivamente per aver scelto di nuovo Santa Teresa di Riva, ci siamo scelti, dopo i grandi numeri dell’evento 2023. Quest’anno oltre a tanto gusto, anche divertimento con i nostri super ospiti e la più bella convivialità e condivisione con la voglia di stare insieme”.

“Siamo molto contenti di partecipare – osservano Toti e Totino – siamo da tempo legati con questo comprensorio e con Santa Teresa di Riva. Abbiamo fatto tantissimi spettacoli e conserviamo tanti ricordi e bellissime persone incontrate. Siamo, quindi, molto felici di esserci e di portare la nostra comicità”.

ORARI DEL VILLAGE E PROGRAMMA – Il Village del Gusto del Santa Teresa Street Food è open da mercoledì 24 aprile dalle 18 all’1; giovedì 25 dalle 11 all’ 1; venerdì 26 dalle 18 all’1; sabato 27 dalle 18 all’1; domenica 28 dalle 11 all’1.

