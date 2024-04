Ponte sullo Stretto, Schifani: “confermato valore strategico dell’opera”

StrettoWeb

“L’approvazione da parte del Parlamento europeo delle linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che comprende il Ponte sullo Stretto, conferma il valore strategico dell’opera. Un valore che il mio governo, così come quello nazionale, ha colto, dando in modo pieno e convinto supporto politico e finanziario. Si rassegnino i detrattori di un’infrastruttura che non è importante soltanto per la Calabria e la Sicilia, ma per l’intero sistema di trasporti e di collegamenti europei”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Si rafforza così – prosegue il governatore – la visione di un’Europa che deve tornare a guardare al Mediterraneo e al rafforzamento dei rapporti con i Paesi che su questo mare si affacciano per accrescere i rapporti economici e rafforzare processi di dialogo e di pace. Anche con il Ponte, la Sicilia può ritrovare, in questo disegno, una nuova centralità strategica”.

