Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “bene ok Pe a linee guida del progetto”

StrettoWeb

“Bene l’ok da parte del Parlamento europeo alle linee guida della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che includono anche un aspetto relativo allo Stretto di Messina, permettendo così di accedere ai finanziamenti europei. Tra i punti, si aggiunge infatti al cosiddetto corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’ un ‘collegamento fisso o un ponte’ per collegare Villa San Giovanni a Messina. Un tassello importante nella giusta direzione portata avanti con forza dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dalla Lega”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.