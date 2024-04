Ponte sullo Stretto, l’ex premier Conte torna a Messina | INFO

StrettoWeb

Nel giorno in cui sono è stato reso pubblico l’elenco con i riferimenti catastali ed i nominativi degli espropri per espletare i lavori per il Ponte sullo Stretto, il deputato regionale Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle e la senatrice Barbara Floridia annunciano che “Giuseppe Conte sarà a Messina lunedì 15 aprile a partire dalle 16.00, per incontrare i cittadini e parlare delle devastanti conseguenze sul territorio causati da quest’opera”.

“La presenza a Messina del nostro leader – proseguono i due esponenti pentastellati – conferma l’attenzione a livello nazionale nei confronti della nostra città, che rischia di essere smantellata per far spazio ai cantieri del Ponte. C’è bisogno di chiarezza su quanto sta accadendo e dobbiamo stare accanto ai cittadini che rischiano di perdere la propria casa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.