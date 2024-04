Ponte sullo Stretto: la confusione di Basile, l’acqua nei cantieri e la lettera aperta di Germanà

StrettoWeb

“Egregio Presidente, con la presente richiedo un’informazione che sarà mia cura notiziare al preoccupato Sindaco di Messina sulla quantità di acqua necessaria per la costruzione del Ponte sullo Stretto. In particolare il riferimento è all’acqua destinata al calcestruzzo da realizzare in loco. Chiedo inoltre di volere illustrare al sindaco e ai cittadini le modalità costruttive del Ponte, costituito da elementi prefabbricati per le torri e l’impalcato e acciaio per i tiranti”. Comincia così la lettera che il Senatore Germanà ha trasmesso agli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi ed al collegio dei geometri di Messina con riferimento alle dichiarazioni del Sindaco di Messina Federico Basile sull’acqua nei cantieri del Ponte sullo Stretto.

“E’ importante avere rassicurazioni tecniche in merito anche per valutare eventuali interventi in caso di necessità, quali ad esempio navi cisterna o dissalatori, o se la situazione sia tale da non dover richiedere alcun ché. Vista la perdurante siccità mi chiedo infine se le preoccupazioni di Basile siano state segnalate e/o approfondite al Tavolo Tecnico Permanente “Ponte sullo Stretto” istituito dallo stesso Sindaco per supportare l’amministrazione comunale e la città nelle fasi di costruzione del Ponte e inoltre se non sia opportuno che mi adoperi in tutte le sedi per fare interrompere sino a certezza del fabbisogno i cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina-Fiumefreddo, della Catania-Palermo, della metro di Catania, del viadotto Ritiro, quelli in corso per la manutenzione delle autostrade, e quello per la ferrovia per Trapani”.

“Scusandomi per la banalità della richiesta ritengo sia indispensabile chiarire a chi è ignorante in materia che il problema dell’acqua di cantiere per il ponte è una bufala, anche per evitare che simili baggianate divengano virali e finiscano con il distorcere la verità”, si chiude la lettera.

