Ponte, La Fauci e Cantello: “Pergolizzi parli a titolo personale e non a nome dell’intero consiglio”

“Un chiarimento è d’obbligo. In riferimento alla lettera inviata dal presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Pergolizzi, al ministero delle Infrastrutture e alla società “Stretto di Messina” in merito ai possibili imminenti lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto, va assolutamente specificato che il presidente Pergolizzi scriva a titolo del tutto personale e che non abbia sentito la necessità di un confronto né con i vice presidenti – redattori di questa nota – né con i membri del consiglio stesso. Stessa sorte per il presidente della “Commissione Ponte”, Trischitta. Insomma, nessun partito politico presente nel civico consesso è stato interpellato e ha sottoscritto o approvato la lettera formale con cui il presidente Pergolizzi si rivolge al ministro Salvini”, è quanto affermano i vicepresidenti del consiglio comunale, Giandomenico La Fauci e Mirko Cantello.

“Il contenuto della stessa, tra l’altro, riflette esclusivamente le visioni personali dell’autore e non rappresentano la posizione ufficiale o collettiva del consiglio comunale. Mentre riconosciamo l’importanza del dibattito e della discussione su un progetto di tale rilevanza, è essenziale che ogni comunicazione che pretende di rappresentare la voce di un ente collettivo sia il risultato di un accordo condiviso e formale. Invitiamo, quindi, il presidente Pergolizzi a fare chiarezza su questa distinzione nelle future comunicazioni, assicurando che le sue dichiarazioni siano esplicitamente riconosciute come personali e non come espressioni ufficiali. Il suo ruolo pretende massima attenzione e terzietà politica, almeno quando si opera a nome dell’intero consiglio”, rimarcano La Fauci e Cantello.

“Siamo tutti consapevoli delle nuove posizione sul tema “ponte” di Cateno De Luca e del sindaco Basile – i leader del movimento di cui Pergolizzi fa parte – cosa che non fa che aggravare il comportamento del presidente che avrebbe dovuto muoversi con delicatezza istituzionale e rilasciare note e comunicazioni ufficiali da semplice consigliere e non da portavoce, dato che tale è stato inteso da tanti. L’integrità del dibattito pubblico su progetti di tale impatto è cruciale. È imperativo che le informazioni siano trasparenti e chiaramente attribuite per evitare malintesi e per garantire che il dialogo rimanga costruttivo e informato“, sottolineano La Fauci e Cantello.

“Dobbiamo tutti impegnarci a mantenere un dialogo aperto e fruttuoso con tutte le parti interessate per garantire che tutti i punti di vista siano considerati attentamente durante la fase di pianificazione e realizzazione di infrastrutture così vitali per il nostro territorio”, concludono La Fauci e Cantello.

