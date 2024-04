Ponte, Angelo Papalia entra nella società Stretto di Messina

StrettoWeb

Cresce l’ufficio stampa della società Stretto di Messina con una professionalità storica dell’ANAS, il messinese Angelo Papalia. “Torno alla mia passione di sempre. Desidero essere partecipe di qualcosa che è destinato a dare nuova forza vitale al luogo in cui vivo. Oggi lascio Anas Spa, l’azienda che è stata la mia casa per 17 anni. Lascio la responsabilità dell’ufficio stampa Anas per la Sicilia, perché chiamato in Stretto di Messina, concessionaria di Stato per la progettazione, realizzazione e gestione del ponte sullo Stretto”, è quanto afferma Angelo Papalia. “È per me un passo importante e denso di sfide. Lavorerò in una società che negli anni a venire sarà sempre, costantemente, sotto i riflettori dell’opinione pubblica e della stampa di tutto il mondo”, rimarca Papalia.

“Ho accettato, ben sapendo del grande impegno, ma anche cosciente che lavorerò a fianco di persone capaci, serie, oneste, preparate e motivate a raggiungere l’obiettivo. Il ponte: un’opera che cambierà in meglio la qualità delle nostre vite e quelle delle future generazioni e darà lustro e benessere alle città dello Stretto e alle sue regioni, al Mezzogiorno e all’Italia intera. Sarà una sfida enorme. Ma, quando i sogni bussano alla porta, bisogna farli entrare. Altrimenti poi ci si pente”, conclude Papalia.

