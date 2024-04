La Viola batte Angri e tiene vivo il sogno: le combinazioni Playoff, 2 gare da batticuore!

StrettoWeb

La Viola batte Angri nel sofferto match della 6ª Giornata e tiene vivo ancora il sogno Playoff salendo a quota 8 punti. I reggini restano ancora ultimi nella classifica della fase a orologio e non vengono aiutati dagli altri risultati: Monopoli, nonostante i soli 8 punti dell’ultimo quarto, batte l’Orlandina e sale a quota 10; Salerno rimonta Ragusa nel quarto periodo e sale a 12 punti.

Play-In Gold: la classifica della Viola a 2 partite dalla fine

La Viola resta ultima ma continua ad avere 3 squadre davanti sulle quali fare la corsa. Angri è ferma a 10, affronterà Orlandina e Ragusa, due match proibitivi, e anche in caso di arrivo a pari punti con i reggini è sotto negli scontri diretti.

Monopoli (10 punti) e Salerno (12 punti) sono le prossime avversarie, la prima in trasferta e la seconda in casa, nelle ultime due partite dei Play-In Gold. Servono due vittorie (che potrebbero non bastare) e una serie di risultati favorevoli.

Si parte proprio dalla trasferta di Monopoli, primo dentro o fuori: fondamentale vincere, se si riuscisse a ribaltare il -15 dell’andata (pesantissimo) sarebbe importantissimo. In questo caso, con il doppio scontro diretto a favore con Angri e Monopoli, alla Viola potrebbe bastare anche la sola vittoria in terra pugliese se tutte e 3 arrivassero a quota 10 (dunque con 2 sconfitte di Angri e Monopoli nelle prossime 2). In ogni caso, meglio non rischiare.

L’ultima gara al PalaCalafiore, contro Salerno, sarebbe decisiva. I campani potrebbero essere già sicuri dei Playoff, soprattutto in caso di vittoria contro Sala Consilina (+30 all’andata) nel prossimo turno e arriverebbe a Reggio Calabria con motivazioni decisamente inferiori a quelle di una Viola che giocherebbe alla morte. Contemporaneamente Monopoli giocherà a Sala Consilina (sconfitta oggi da Molfetta) che, soprattutto se dovesse perdere anche contro Salerno, vorrà vincere l’ultima in casa per evitare cattive sorprese.

Incastri, variabili, margine di errore inesistente: ma è ancora tutto aperto e nello sport, soprattutto nel basket, conta solo quando suona la sirena.

I risultati della 6ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 7 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Orlandina 68-66

Salerno-Ragusa 78-69

Angri-Myenergy Viola 68-72

Ore 20:00

Molfetta-Sala Consilina

La classifica dei Play-In Gold di Serie B Interregionale Girone Sud

Molfetta 16 Orlandina 14 Ragusa 14 Salerno 12 Sala Consilina 12 Monopoli 10 Angri 10 Myenergy Viola 8

Il programma della 7ª Giornata dei Play-In Gold Girone Sud

Domenica 14 marzo

Ore 18:00

Angri-Orlandina

Monopoli-Myenergy Viola

Salerno-Sala Consilina

Ore 20:30

Molfetta-Ragusa

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.