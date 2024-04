Planetario di Cosenza nel degrado: la denuncia dell’opposizione

StrettoWeb

Situazione Planetario di Cosenza, facciamo il punto della situazione. Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dei consiglieri di minoranza, l’amministrazione di Franz Caruso avrebbe abbandonato a se stessa la struttura “Giovan Battista Amico” situata in Via Sant’Antonio dell’Orto. I consiglieri precisano che “la struttura del Planetario di Cosenza versa in uno stato di abbandono e di degrado causa del disinteresse e inerzia dell’attuale amministrazione”.

Alla maggioranza si recrimina “l’incapacità di individuare soluzioni per consentire la ripresa delle attività. Alla luce delle ultime notizie apprese in sede di commissione Bilancio, ovvero la constatazione da parte degli uffici comunali di ingenti danni conseguenti ad atti vandalici e furti perpetrati all’interno della struttura, è indetta per lunedì 22 Aprile, ore 11, presso l’area antistante il Planetario una conferenza stampa sul punto“. Il comunicato porta la firma dei consiglieri comunali di opposizione Caruso, Cito, D’Ippolito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Ruffolo, Spadafora e Spataro.

