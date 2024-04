Piano rete ospedaliera, il Tirreno Cosentino dice no e fa ricorso al Tar

StrettoWeb

La Conferenza Stampa del Comitato Regionale per la Difesa del Diritto alla Salute ha portato alla pianificazione di diverse iniziative; durante la stessa è stato reso noto della presentazione al TAR del ricorso contro il piano di riordino della rete ospedaliera e le prossime iniziative in programma. La conferenza stampa è stata aperta da Francesca Branchicella, componente del comitato, che ha introdotto i contenuti della conferenza.

L’iniziativa ha visto la partecipazione e gli interventi di Robertino Serpa, sindacalista Uil Fpl, che ha tenuto a precisare che: “in Calabria, e più nello specifico sul Tirreno cosentino, mancano delle specialistiche importanti come un reparto di neurologia. Pertanto anziché pensare di chiudere ed eliminare servizi si pensi ad implementare l’offerta sanitaria”.

Sono intervenuti poi Fabio Locane, segretario del locale circolo del PD e Roberto Perrotta, consigliere comunale di minoranza. Entrambi hanno fatto appello alle istituzioni affinché sostengano e difendano l’ospedale di Paola. Perrotta in particolare ha sottolineato che: “la popolazione non deve sentirsi orfana dell’amministrazione”.

Infine le conclusioni sono state affidate a Graziano Di Natale che ha affermato: “ringrazio Perrotta, unico consigliere comunale presente, per il sostegno alla nostra battaglia, un’azione, la nostra, volta alla difesa di una storia, di una struttura ospedaliera che perde un reparto importante e che a cascata perderà tanti altri servizi”.

“Dal primo maggio quattro unità mediche verranno spostate dall’ospedale di Paola, preludio della fine di una storia che ha fatto dell’ospedale di Paola un punto nevralgico di assistenza per tanti pazienti e pertanto non possiamo permetterci che venga devastato. Proprio per questo motivo, e non solo, abbiamo dato incarico all’Avv. Perrone per dare avvio al ricorso al TAR al fine di sospendere la messa in atto di un documento che lede il diritto alla salute di un intero territorio”.

“Quanto alle prossime iniziative – ha annunciato Di Natale – il 27 aprile si terrà una manifestazione davanti l’ospedale Santa Barbara di Rogliano, alla quale prenderanno parte tanti sindaci della valle del Savuto. Altra iniziativa è prevista per domenica 28 aprile in piazza IV novembre a Paola, per raccogliere un contributo volontario, per il sostegno alle spese di presentazione del ricorso”.

“Il 2 maggio, inoltre, in occasione della visita del Simulacro del Santo patrono della Calabria al nosocomio Paolano, che porta proprio il suo nome, e che per l’occasione sarà accompagnato dalle istituzioni politiche, in maniera pacifica, indosseremo una maglia bianca con la scritta ‘l’ospedale di San Francesco non si tocca’“.

“Il 4 maggio saremo a Polistena a manifestare contro il depotenziamento della struttura ospedaliera per come previsto nel piano di riordino. In ultimo, per la prima decade di maggio stiamo organizzando una grande manifestazione regionale. Infine rivolgo un ringraziamento ai parroci della città di Paola per il sostegno ad una battaglia che mette al centro il futuro dei nostri figli”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.