Le “paure” di Meloni sull’Intelligenza Artificiale. Poi gli annunci su Scienza e fusione nucleare

L’intelligenza artificiale “sta cambiando tutto” e alla luce degli sviluppi di queste nuove tecnologie “l’uomo rischia di non essere più al centro”. Così Giorgia Meloni al convegno ‘La scienza al centro dello Stato’. A tal proposito il Premier cita i deepfake come “l’esempio con cui il grande pubblico ha imparato a familiarizzare con i rischi dell’intelligenza artificiale generativa, che apre scenari con i quali siamo chiamati a confrontarci molto più velocemente di quanto non si stia facendo. L’impressione che ho, è che senza rendercene conto, stiamo barattando la nostra libertà con la comodità: potrebbe essere troppo tardi quando ce ne rendiamo conto. Senza adeguati processi politici, per giudicare quei rischi, rischiamo di arrivare troppo tardi. Il progresso corre in modo estremamente veloce, i processi decisionali tendono a rallentare”.

Clima e transizione ecologica

Nel corso del convegno la Premier ha parlato anche di cima e transizione ecologica; quindi energie rinnovabili, gas, idrogeno, economia circolare. Con una “grande prospettiva, il grande sogno”, cioè produrre in futuro energia pulita e illimitata dalla fusione. Il presidente del Consiglio sogna un contributo determinante dell’Italia, patria di Enrico Fermi, per arrivare prima al traguardo: “con le nostre eccellenze possiamo continuare a regalare al mondo un futuro migliore e diverso”. D’altra parte, ricorda, spesso l’Italia è stata all’avanguardia dei tempi, ecco perché, ribadisce, “Scienza e politica devono tornare a quell’equilibrio che è stato alla base della nostra civiltà”: “L’Italia da un po’ di tempo ha dimenticato di sognare e ha dimenticato quello che è capace di fare quando sogna. La nostra sfida oggi è tornare a pensare in grande”. D’altra parte, scandisce, “l’eredità ha un senso se si raccoglie e si tramanda”.

