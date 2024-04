Parcheggi e Sant’Agata, Ripepi: “Brunetti, sei un supercazzolaro! Io faccio bordello? Vi mando a fanculo!”

StrettoWeb

Aumento del costo del parcheggio, Brunetti sul Sant’Agata e non solo. Consueta diretta di Massimo Ripepi dal Lungomare di Reggio Calabria. Il Consigliere Comunale attacca l’Amministrazione per il passaggio a 2 euro l’ora da maggio a ottobre. “Vediamo qua se c’è qualche parcheggio libero da 2 euro. Sono tutti che si stanno andando a comprare il vestito da 300 euro“, ironizza Ripepi relativamente alla gaffe del Vice Sindaco. “Che poi – continua – non solo ha detto una sciocchezza, ma pure che non abbiamo capito noi. Brunetti ha detto che a Catania il parcheggio costa 5 euro, ma poi lo hanno sbugiardato perché hanno chiamato e a Catania costa meno che da noi. Io ho discusso di una mozione in Commissione per ridurre di nuovo a 1 euro la tariffa oraria”.

“Ormai ognuno spara la supercazzola che vuole – aggiunge – tanto non se ne accorge nessuno. Solo quelli attenti. Certo, la situazione dei parcheggi è di dominio pubblico. Ma Centro Destra e Centro Sinistra sono la stessa cosa, sono della stessa pasta. Hanno deciso di aumentare il costo dei parcheggi per fare cassa, stanno facendo multe. Qui c’è gente che viene a lavorare e deve pagare 13, 14 euro se non 20, ora, altro che vestito da 300 euro”.

“Le cose vanno fatte con criterio, e non in questo momento storico. Non è che perché si fa a Milano dobbiamo farle noi? Un’Amministrazione dovrebbe aiutare imprenditori e cittadini, non vessarli. Fanno l’esperimento, ma quale esperimento? Ma siete impazziti?”, continua.

Brunetti sul Sant’Agata

Poi l’intervento si sposta sul Sant’Agata e sulle parole di Brunetti.“Auspici ha intervistato al Granillo Brunetti, che ne spara una al secondo. Ha detto una serie di cose gravissime. ‘Ma secondo voi la Fenice può buttare soldi per il Sant’Agata?’, ha detto. Ma come? Brunetti, gliel’hai data tu, nel business plan lo hanno scritto. Hanno scritto supercazzole e tu sei un supercazzolaro. Brunetti ha scelto la Fenice sulla base delle promesse. Nessuno dice niente, tutti si spaventano di parlare per il compare e la comare, l’amico della Reggina di secondo livello, Praticò poi mi sente e poi mi fa… fate schifo! Chiunque ragiona così fa schifo!“.

“Volevo fare una Commissione sulla Fenice, lo dico da un po’, ma ormai aspetto fine campionato. Chiamerò il Sindaco. Vorrei capire che cosa hanno controllato del business plan? Brunetti però non può dire nulla alla Fenice, perché sono compari, sono diventati amici, si siedono insieme allo stadio”.

“Io non sono uno che protesta o che fa bordello. Se mi incontrate e mi dite che faccio bordello, vi mando a fanculo! Io dico la verità, cosa che voi non riuscite a dire perché siete dei conigli, dei cani muti! Io non sono un disturbatore, sono un Consigliere Comunale che prova a fare il massimo per la sua città. Dove non posso arrivare in Consiglio Comunale, ci provo in questo modo. Dovete avere rispetto per chi rischia mettendoci la propria faccia”.

