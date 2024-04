A Paola il primo sit-in contro il trasferimento della Chirurgia

StrettoWeb

“In Piazza IV Novembre a Paola si sono ritrovati i rappresentanti del Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute, i rappresentanti del sindacato Uil Sanità, la CGIL e l’Associazione Sulla Strada di Melissa di Parenti. È stata una bellissima giornata di democrazia dove si è posto l’accento sul piano di riordino della rete ospedaliera e sulle ricadute negative nel territorio. La scelta della chiusura del reparto di chirurgia a Paola comporta un effetto a cascata sull’intera struttura ospedaliera che rischia di perdere i servizi più importanti come l’emergenza urgenza”. Questo quanto hanno affermato, entusiasti, gli esponenti del comitato regionale.

Al Sit- in sono intervenuti Francesca Branchicella, Barbara Sciammarella, Fabio Locane, Robertino Serpa, Roberto Perrotta, Stefania Abbate e Graziano Di Natale. Presente anche Don Sergio Locane. Gli organizzatori hanno spiegato che il Sit-in serviva per iniziare il cammino verso l’organizzazione della manifestazione popolare regionale alla quale saranno invitate tutte le associazioni del territorio, le sigle sindacali e le istituzioni. “Siamo molto soddisfatti – concludono – perché finalmente i cittadini liberi scendono in piazza a reclamare il diritto alla salute. Difenderemo quindi la sanità pubblica e la storia della nostra struttura ospedaliera”.

