Palmi, Manuel Ganino presenta il suo romanzo fantasy “DEIM. La città del futuro”

La narrativa per ragazzi e giovani adulti rappresenta una fetta importante del panorama librario e diventa un potente alleato della fantasia e dell’immaginazione. “DEIM. La città del futuro” è un romanzo che può essere apprezzato da tutte le fasce d’età, ma per il suo intreccio tra fantasy, fantascienza, azione, romanticismo può interessare molto da vicino i lettori adolescenti, anche perché protagonista del romanzo è una ragazza di diciassette anni, Cora Gaillot, postina in una città del futuro che ha una particolarità: si muove in continuazione. Il romanzo vede Cora affrontare una tragedia che sconvolgerà la sua vita.

L’opera è di Manuel Ganino, informatico appassionato di letteratura di Laureana di Borrello, che nel fantasy ha trovato una forma di espressione per la sua passione per le storie, coltivata fin dalle prime visioni di anime alla TV, tra tutti Dragon Ball e Detective Conan. Nel corso della mattinata del 4 aprile, Ganino ha potuto dialogare sui temi del suo romanzo, della narrativa e della vocazione per la scrittura con gli studenti dell’Einaudi-Alvaro, sia presso la sede Centrale sia presso il Liceo “Alvaro”, suscitando negli allievi vivo interesse. L’incontro, reso possibile grazie alla sensibilità e all’attenzione della DS prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, è stato introdotto sapientemente dalla prof.ssa Maria Rosaria Gioffrè, docente di Lingua e cultura francese dell’Istituto.

