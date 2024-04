Palmi: dopo gli attentati all’autovelox di San Filippo, installate le telecamere di videosorveglianza

StrettoWeb

Dopo gli attentati all’autovelox di San Filippo a Palmi, la Polizia Locale questa mattina ha installato le telecamere di videosorveglianza, come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. L’autovelox, installato dal Comune di Palmi in località San Filippo, lungo la Strada provinciale che collega le città di Palmi e Gioia Tauro, è stato vandalizzato ben due volte.

Installazione telecamere vicino all'autovelox di San Filippo a Palmi

