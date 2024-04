Palermo-Parma, che paura: scontri tra tifosi e Polizia, un’auto in fiamme

StrettoWeb

Paura e tensione questa sera fuori e dentro lo stadio Barbera, dove si sta giocando il match di Serie B tra Palermo e Parma. Scontri e disordini, infatti, si sono verificati prima della partita. Circa 200 tifosi palermitani incappucciati hanno lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine tra via Croce Rossa e via del Carabiniere. Un’auto è stata data alle fiamme. C’è un grosso spiegamento di forze dell’ordine che sta cercando di contrastare i tifosi. Secondo una prima ricostruzione gli ultras rosanero avrebbero tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per entrare nel settore ospiti.

Tensione anche all’interno dello stadio. I tifosi del Palermo hanno rubato uno striscione agli ultrà del Parma sistemati nel settore ospiti dello stadio Barbera a pochi minuti dal calcio d’inizio. I tifosi gialloblu hanno messo in salvo gli altri striscioni e poi hanno lanciato verso la curva sud alcune sedioline. Sono stati lanciati anche un paio di petardi. Obiettivo dei tifosi rosanero è la tifoseria organizzata parmense che oggi allo stadio è rinforzata da alcuni tifosi del Catania, storici rivali dei palermitani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.