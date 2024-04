Palermo, Corini saluta tutti: è stato esonerato. Scelto il sostituto

StrettoWeb

Dalle indiscrezioni di ieri alle conferme di oggi: Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. L’ex centrocampista è stato esonerato: è arrivata l’ufficialità. Il club, che già da ieri aveva pensato al ribaltone, ha comunicato la decisione al tecnico, che è poi passato dal centro sportivo di Torretta per radunare giocatori e staff e salutare il suo gruppo di lavoro. “Il Palermo FC – si legge – comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio Corini. La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare Bovo. A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Per quanto riguarda il nome del sostituto, in pole c’è Michele Mignani, esonerato dal Bari lo scorso ottobre. Dopo aver sondato una serie di nomi nella giornata di ieri, alcuni anche importanti, incassando qualche no – come quello dell’ex Fabio Grosso – si va verso questa soluzione. Anche qui si resta in attesa di notizie ufficiali. Mignani, dopo aver riportato il Bari in B, lo scorso anno è stato a un minuto dalla Serie A, persa per il gol di Pavoletti al San Nicola nell’extratime della finale playoff.

