L’orgoglio di Fiorita: “Badolato come Sinner”

“Badolato come Sinner. Un secondo posto che vale un primato. Peccato avere sfiorato la vittoria, ma resta il fatto che il nostro territorio, quello della provincia di Catanzaro, è ricchissimo di gioielli storici, paesaggistici e ambientali“. Lo scrive Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.

“E la città di Catanzaro, se davvero vuole diventare Grande, deve guardare oltre i suoi confini e contribuire a realizzare un sistema turistico, in questo caso sulla fascia jonica, capace di generare sviluppo e occupazione. Dalla nostra Giovino, passando per il lungomare che stiamo “saldando”, per poi collegarci alla Roccelletta, a Squillace, a Copanello e poi ancora a sud. Noi dobbiamo migliorare molto e avere la capacità di metterci alla testa di questo processo. Grazie Badolato per questo stimolo importante”.

