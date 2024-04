Oggi è il Carbonara Day… e ricordatevi di usare il guanciale!

StrettoWeb

Un piatto della cultura italiana, forse il più conosciuto – ed il più buono? – nel mondo (ovviamente dopo la pizza)! Stiamo parlando del primo per eccellenza, la Carbonara. Pochi ingredienti ma sacri, un procedimento che va seguito per filo e per segno e voilà, una portata gustosa e che piace proprio a tutti! Il 6 aprile si celebra il #carbonaraday, un’occasione in più per preparare questo piatto di pasta da leccarsi i baffi.

Auguri alla Carbonara: 70 anni d’amore e gusto

Oggi, infatti, sua maestà la Carbonara festeggia ben 70 anni: vecchietta sì, ma resta un evergreen della cucina italiana. Sette decadi fa, nel 1954, venne pubblicata per la prima volta la prima ricetta della carbonara in Italia: fece, infatti, capolino tra le pagine del periodico “La Cucina Italiana” anche se, a leggere oggi la ricetta, ci prenderebbe un colpo. Il giornale prevedeva diverse varianti e aggiunta di ingredienti attualmente “banditi”, quali aglio schiacciato, groviera e perfino pancetta… sacrilegio!

Gli ingredienti per la carbonara perfetta

Gli ingredienti sono pochi, ma non si possono cambiare (anche se, nel silenzio delle proprie cucine, qualche piccola modifica la possiamo fare: guanciale, uova (di cui utilizzeremo solo i tuorli), GUANCIALE (vietato bacon, pancetta e simili), pecorino, sale e pepe. L’unica variante che possiamo concedervi è il formato della pasta: se la tradizione preferisce gli spaghetti, noi ci sentiamo di consigliarvi anche una pasta corta, tipo rigatone, che trattiene meglio quella cremina gustosa. Pochi passaggi ed il gioco è fatto: buon #carbonaraday!

