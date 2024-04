Nuovo Regolamento edilizio a Milazzo, il sindaco Midili: “finalmente si mette ordine”

StrettoWeb

“Dopo ben 42 anni la città di Milazzo finalmente pone fine ad un disordine urbanistico che ha danneggiato l’immagine della città”. Ad affermarlo il sindaco Pippo Midili, il giorno dopo l’approvazione del regolamento edilizio da parte del consiglio comunale. Un Regolamento – ha sottolineato – il primo cittadino – che, grazie alla maggioranza consiliare, segna una svolta importante nelle regole edilizie di questa città. Non sarà più lasciata alla libera interpretazione la valutazione di progetti. Oggi ci sono parametri chiari perché deve esserci uniformità di trattamento”. Parole forti quelle del primo cittadino che sottolinea ancora come “tale provvedimento sia determinante per chiudere quelle piccole gestioni di potere che spesso ci sono state in questo Comune”.

L’ultimo passaggio riguarda il voto in Aula. “Mi spiace che questa delibera non abbia avuto un voto unanime in Consiglio, con la minoranza che non ha presentato emendamenti ma abbandonato l’Aula dopo aver tentato di far saltare la seduta. La maggioranza che sostiene questa Amministrazione ha invece dimostrato maturità. Milazzo, anche sotto questo profilo, potrà essere considerato un comune virtuoso. In Sicilia sono davvero pochi i Comuni che hanno raggiunto questo obiettivo”.

L’assessore all’Urbanistica, Santi Romagnolo si è invece soffermato sulle novità che arriveranno con questo regolamento. “La cosa basilare – afferma Romagnolo – è che ci saranno definizioni uniformi dei parametri edilizi ed urbanistici con una gestione unitaria dei procedimenti in materia edilizia garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) istituito al fine di assicurare celerità, trasparenza e semplificazione dell’attività amministrativa. Importanti novità riguarderanno poi il calcolo dei parametri edificatori: ad esempio sarà possibile detrarre dal volume urbanistico i piani adibiti a parcheggio a condizione che non siano realizzati al piano terra e che sia stipulato relativo atto pubblico notarile di vincolo permanente a parcheggio. Sono stati previsti anche dei “bonus volumetrici” al fine di incentivare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio. Importanti novità anche per i dehors e per il pubblico decoro. L’installazione su suolo pubblico o privato di cartelloni pubblicitari ed installazioni di ogni genere verrà drasticamente limitata”.

