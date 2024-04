Le nuove strade del borgo arberesh di Acquaformosa: al via i lavori di manutenzione

StrettoWeb

Parte l’ammodernamento e la messa in sicurezza di alcune importanti strade comunali e di alcune vie del piccolo borgo arberesh di Acquaformosa. La giunta municipale, con propria deliberazione, ha approvato la progettazione relativa ai lavori di sistemazione della strada “udha e lumit” (la strada del fiume), che un tempo collegava Acquaformosa con San Donato di Ninea, per un importo complessivo di 150 mila euro.

Il progetto è stato già presentato telematicamente, con la relativa richiesta di finanziamento, nell’ambito dell’avviso del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gennaro

Capparelli, ha, altresì, deciso di utilizzare, nelle prossime settimane, un

finanziamento ministeriale di 58mila euro per la messa in sicurezza di un tratto de “La strada della montagna”.

“Si interverrà – ha spiegato il sindaco Capparelli – sul tratto che parte dalla fontana Palazzo fino al termine del tratto asfaltato mediante l’apposizione di nuove staccionate, guard-rail, si provvederà alla pulizia di tutte le cunette e alla bitumazione dei punti critici del tracciato”.

Per quanto riguarda, invece, il completamento dell’ultimo tratto stradale che porta alla Madonna del Monte e ancora non asfaltato, il primo cittadino ha inteso comunicare ai propri cittadini che “l’amministrazione comunale ha provveduto a richiedere un finanziamento ministeriale per l’importo di circa 500mila euro nell’ambito di un progetto elaborato, insieme al Comune di Civita, in ambito turistico e di sviluppo territoriale” e che nei prossimi giorni sarà completato e reso pubblico il progetto che sarà presentato al GAL Pollino con la richiesta di un finanziamento di 65 mila euro.

Con determinazione dell’ufficio tecnico comunale è stato approvato, ha comunicato, alla fine, il sindaco Capparelli, il quadro economico dei lavori di bitumazione in Via Spela, Via Badia e Largo Addolorata, lavori interamente finanziati dal Ministero dell’Interno. “Si tratta – ha dichiarato il primo cittadino – di interventi molto importanti per tutta la comunità e che confermano ancora una volta l’interesse e l’impegno di questa amministrazione verso opere di miglioramento viario attese da tempo”.

“Stiamo lavorando quotidianamente per migliorare la vivibilità all’interno della nostra comunità con uno slancio sempre più convinto verso interventi e opere che possano portare turismo e sviluppo sostenibile”, ha concluso il sindaco di

Acquaformosa, Gennaro Capparelli.

