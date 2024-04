Musica Classica jazzata alla Biblioteca Comunale di Vibo Valentia

StrettoWeb

Va avanti la stagione concertistica dell’A.Gi.Mus di Vibo Valentia, che mercoledì 3 maggio alle 18 presenterà alla Biblioteca Comunale il concerto per pianoforte di Francesco Miniaci dal titolo Classical Meets Jazz. Durante l’evento verranno eseguiti brani di Fryderyk Chopin, Paolo Serrao e Ludwig van Beethoven. Secondo il direttore artistico, Andrea Brissa, l’obiettivo del concerto sarà

quello di “unire la musica classica con il jazz, creando un mix di suoni e armonie capaci di sorprendere e conquistare il pubblico in sala”.

Francesco Miniaci è stato docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Statale di Musica, ed ha al suo attivo circa cento concerti eseguiti in Italia e in vari Paesi stranieri. Miniaci ha anche realizzato un album in piano solo dedicato alla figura di Thelonious Monk, ed ha registrato per conto di Radio Rai con la CJO feat Francesco Cafiso e con Javier Girotto durante il Mediterraneo Festival.

Nel 2021 ha vinto presso il Conservatorio G. Verdi di Milano il Premio Nazionale delle Arti 2021 come Miglior Performer. Nel 2023 ha registrato un disco in quintetto dal nome “Virgilius“ dedicato alla figura di Dante Alighieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.