Mostra autismo a Porto Bolaro, il bel messaggio di Filippo Latella: “la storia di Matteo, così abbattiamo i pregiudizi | INTERVISTA

In questi giorni a Porto Bolaro, centro commerciale nella zona sud di Reggio Calabria, si sta tenendo una mostra sull’autismo il cui autore è il fotografo Filippo Latella. La mostra in 20 scatti, dal nome “Affrontare il vero sè – Espressioni fotografiche dell’autismo”, nasce per dare voce e visibilità alle storie uniche e spesso misconosciute delle persone che vivono l’autismo. Attraverso un connubio di fotografia sensibile e interviste toccanti, questo progetto rivela la profondità delle emozioni, delle sfide e dei trionfi che caratterizzano la vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Nel video in alto, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’intervista a Filippo Latella, che lancia un bel messaggio sul tema: “la mia esperienza è in particolar modo con Matteo, diventato ormai mio nipotino. Se si riesce a entrare nel loro mondo, l’autismo può dare molto. Matteo mi ha insegnato tanto soprattutto sulla sensibilità e infatti questa mostra di 20 scatti è destinata a sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le persone che vivono l’autismo in prima persona e non solo. Attraverso la mostra cerchiamo di mostrare non solo la parte negativa, ma anche le speranze, abbattendo stereotipi e pregiudizi“.

Filippo invita anche tutti, domenica 7 aprile alle ore 10, per una chiacchierata con professionisti e genitori che vivono in prima persona l’autismo: loro condivideranno esperienze e conoscenze preziose. L’evento, tra l’altro, è a sostegno dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle”.

