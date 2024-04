E’ morta Marianna Presta, madre del Sindaco di Diamante

StrettoWeb

Una triste notizia per la comunità di Diamante: il Primo Cittadino Ernesto Magorno piange la scomparsa della madre Marianna Presta. A comunicarlo è lo stesso sindaco: “ci sono momenti in cui vorresti scomparire per non ascoltare quella telefonata, quelle parole che ti spezzano il cuore e gelano l’anima. La mia cara mamma non c’è più e non si è mai preparati a un così grande dolore”.

“Tra le lacrime e una tristezza infinita, il mio pensiero vola e mi ritrovo a ripercorrere, come alla moviola, tanti ricordi, ricordi pieni di amore, pennellate di poesia che formano una tela rara e preziosa su cui è dipinta la vita di una persona straordinaria, profondamente legata alla famiglia, una mamma e una nonna eccezionale, una donna di elevate doti e qualità umane e intellettuali”.

“Una carismatica figura di insegnante e educatrice che ha formato intere generazioni, un grande esempio di integrità, di onestà, di passione e disinteressato impegno civile e sociale per la sua terra, una vera politica di altri tempi, attenta a tutto e a tutti, interprete autentica dei più alti ideali della tradizione socialista”.

“Con lei se ne vanno le nostre radici più salde e profonde, perdiamo la solida e possente quercia che riparava la nostra famiglia da ogni intemperia, il punto di riferimento su cui poter sempre contare, nei momenti belli come in quelli più difficili, in cui trovare amore incondizionato, comprensione, incoraggiamento”.

“Nulla potrà colmare il vuoto che ha lasciato, ma sono sicuro che mamma avrà già incontrato lo sguardo materno dell’Immacolata che l’ha accolta tra le sue braccia, l’ha presa per mano e condotta da papà e da lassù, tutte e due insieme, continueranno a sorriderci e a guidare i nostri passi”.

Il messaggio di cordoglio del Vicesindaco Pascale

“Con profonda tristezza e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la Città mi unisco al dolore del Sindaco Ernesto Magorno, estendendo i sentimenti di cordoglio a tutti i familiari, per la scomparsa della sua cara mamma, la signora Marianna Presta, figura storica e di riferimento nella nostra comunità e nell’intera regione”.

“Nina, come affettuosamente era da noi chiamata, è stata un’icona della politica e dell’attivismo in favore dei diritti dei contadini, delle donne e delle minoranze. Un impegno portato avanti sfidando ogni convenzione in tempi nei quali per le donne non era facile fare politica e attività pubblica e sempre con il sostegno e il supporto dell’indimenticato marito Giuseppino Magorno, alla cui figura va ora il nostro affettuoso pensiero”.

“La ricordiamo Segretaria cittadina del PSI e Vicesegretaria provinciale, seduta sui banchi del Consiglio Comunale di Diamante, e protagonista di strenue e coraggiose lotte in favore delle fasce più deboli della popolazione. Al suo impegno tutta la nostra comunità guarda con gratitudine anche per i grandi risultati ottenuti in favore della nostra Città e di tutto il territorio, in tempi in cui la politica era basata sul confronto e sulla collaborazione istituzionale”.

“Non dimentichiamo, poi, che nel 1980, e fino al 1989, fu nominata Presidente dell’U.S.L. N.1, dell’Alto Tirreno Cosentino, unica donna in Italia su 625 presidenti di USL. Anche in questo campo la sua visione tenace e lungimirante ha lasciato un’impronta duratura migliorando la vita di molte persone, attraverso l’impegno per servizi sanitari di qualità, la riorganizzazione dei distretti e poliambulatori nel territorio, l’istituzione di Consultori che, attraverso le loro prestazioni, hanno contribuito a migliorare l’accessibilità a tutti dei servizi sanitari essenziali”.

“E non certo da ultimo ma con grande affetto e riconoscenza generazioni di alunni di Diamante ricordano Marianna Presta nel suo ruolo di insegnante elementare e per tutto quello che di positivo ottenne per il mondo della scuola. A lei, tra le altre cose, si deve l’istituzione del “tempo pieno”, un’altra conquista conseguita grazie alla sua tenacia. Diamante la saluta con gratitudine, la sua smisurata umanità, Il suo impegno civile e politico lasciano un segno indelebile nella nostra città”.

“La sua dedizione instancabile alla causa pubblica, il suo spirito altruista, la sua azione sempre avanti con i tempi continueranno a ispirare e a guidare le generazioni future così come il suo lascito di determinazione e testimonianza civile vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Rinnovo le più sentite condoglianze al Sindaco, ai suoi cari a tutti coloro che nel corso della straordinaria vita di Marianna Presta sono stati toccati dalla sua gentilezza e dalla sua generosità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.