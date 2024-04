Ex Reggina, Montalto manda ai playoff la Casertana (partita in ritardo): 10° gol per l’attaccante

StrettoWeb

La Casertana ieri sera ha battuto il Foggia a domicilio per 0-2, qualificandosi matematicamente ai playoff, che potrà giocare anche da una posizione allettante se manterrà il 4° posto del girone C di Serie C (mancano tre giornate). Il primo gol, quello che ha sbloccato la sfida, è stato siglato dall’ex Reggina Adriano Montalto. L’attaccante siciliano, alla sua decima rete stagionale, si conferma bomber letale, decisivo, sempre presente quando si tratta di risolvere partite pesanti.

E se in Serie C è una garanzia, figuriamoci cosa avrebbe fatto in Serie D. Montalto, ricordiamo, era infatti pronto a firmare con l’altra cordata – quella di Bandecchi e dei reggini con Belardi e Taibi – nel caso in cui fosse stata scelta dall’Amministrazione Comunale reggina in estate. Subito dopo la decisione di virare verso La Fenice Amaranto, però, la sera stessa, il “Tagliagole” ha firmato per la Casertana, ripescata a fine agosto e partita in ritardo in campionato, così come la stessa Fenice.

Eppure, nonostante ciò, nonostante l’handicap della partenza in ritardo e di una squadra da costruire in fretta e furia per battaglia nel difficile girone C di Serie C, la squadra campana è riuscita a qualificarsi per i playoff, anche grazie ai gol decisivi di Montalto. Cade – anzi viene proprio demolito, visto che era già in parte caduto – l’alibi della Fenice sulla partenza in ritardo. D’altronde, il girone di ritorno lo ha già dimostrato.

