Modena-Catanzaro, sarà muro giallorosso anche al Braglia: vola la prevendita

Da Parma a Modena, due settimane dopo. L’Emilia per ora porta bene a Catanzaro. L’Emilia, soprattutto, è piena di calabresi, sparsi anche tra le Regioni limitrofe. Anche per questo, così come al Tardini, pure al Braglia è prevista l’invasione del muro giallorosso. La gara si giocherà in anticipo, di venerdì sera, e a due giorni dall’apertura della prevendita si registra già un buon numero.

E’ stata superata, infatti, quota mille tagliandi staccati. Si viaggi verso i 1.500, un numero vicino a quello di Parma. Per i tifosi del Catanzaro, la speranza è di replicare il gran colpo di Pasquetta, con una passione sempre più forte anche nonostante la sconfitta interna contro il Como.

Le info per i tifosi del Catanzaro che si recheranno al Braglia: il percorso

Percorso tifosi ospiti Modena-Catanzaro di venerdì 12 aprile ore 20,30:

Uscita A1 Casello Modena Nord

Prendere Str. Cave di Ramo, 107

proseguire verso Viale Raimondo Montecuccoli passando per SS 9

proseguire verso Viale Raimondo Montecuccoli passando per SS 9 Via Emilia.

Durata percorso 13 minuti circa (10 Km).

CONSULTA IL PERCORSO: LINK

SCARICA IL PERCORSO: LINK

L’area parcheggio per i tifosi ospiti sarà individuata nel tratto di via Montecuccoli (Area ospiti tra via Monte Kosica e via Dogali capienza, stimata 168 autovetture) e viale Monte Kosica (tratto da via Galvani a rotonda via Montecuccoli capienza stimata 80 autovetture). Inoltre, sarà previsto un divieto di sosta nel tratto di via Montecuccoli compreso tra via Dogali e via Padre Candido. Verrà inoltre riservato per la tifoseria ospite il parcheggio “Porta Nord” di via M. Fanti (lato Caserma dei Carabinieri – capienza 120 posti). I tifosi che utilizzeranno il predetto parcheggio raggiungeranno lo Stadio “Braglia” attraverso il sottopassaggio della Stazione F.S “Porta Nord”.

