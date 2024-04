Modena-Catanzaro, dalle buone notizie ai cattivi ricordi: Vivarini avvisa, “non vincono da tanto…”

StrettoWeb

Carpe diem. L’Emilia porta bene di recente al Catanzaro. E, dopo il colpaccio a Parma, i giallorossi vogliono ripetersi a Modena, in anticipo domani sera. Tra l’altro, la squadra ha ancora ben impressa la sconfitta beffa dell’andata al Ceravolo. L’immagine è ancora chiara: da una traversa a tempo scaduto scaturì il contropiede che portò al gol vittoria dei canarini. Oggi ne parla così mister Vivarini: “la traversa di Ambrosino all’andata mi è rimasta in testa. Dalla possibile vittoria si è arrivati quella volta alla beffa della sconfitta. Da quel passaggio a vuoto ci siamo rialzati, vogliamo farlo anche ora e speriamo domani di riscattare quel risultato di novembre che è stato molto molto bugiardo”.

In conferenza stampa però il tecnico si proietta al futuro e alla gara di domani. “Dobbiamo fare di tutto per fare risultato, per riuscirci non potremo esimerci dal fare le nostre solite cose, senza cali però e con attenzione costante fino alla fine. La partita sarà insidiosa”, e poi “il Modena non vince da tanto e giocherà alla morte“. Al di là di questo, però, “sono un gruppo molto organizzato in fase di non possesso e molto equilibrato”.

Buone notizia giungono dall’infermeria, che si è svuotata: è tornato Brighenti e c’è Ghion. “Nessuno starà fuori e questo un po’ di respiro indubbiamente lo dà. Ma due dovranno andare in tribuna e sarà arduo per me trovare i motivi per giustificare l’esclusione; i ragazzi hanno metabolizzato bene ciò che è successo lo scorso weekend e sono pronti per ricominciare. Le scelte le farò domani”.

I convocati

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

: 8. Verna, 10. Petriccione, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

