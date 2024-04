Milazzo, domenica la “Giornata del Libro e delle Rose”

StrettoWeb

In occasione della giornata mondiale del libro, domenica 28 aprile in via Medici a Milazzo dalle 10 alle 20 si terrà la “Giornata del Libro e delle Rose” organizzata dall’assessore alla pubblica istruzione Lydia Russo, in collaborazione con le librerie Mondadori bookstore e Filoramo e dalla casa editrice milazzese Lombardo Edizioni, in collaborazione con il CCN (Centro Storico Milazzo).

Oltre agli stand, ci saranno delle attività ludiche e ricreative, letture per bambini, giochi e gonfiabili perché l’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della lettura coinvolgendo anche i più piccini, affinché la usino costantemente e liberamente fin da piccoli.

