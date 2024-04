Meteo Trapani, le previsioni per oggi venerdì 5 aprile

StrettoWeb

Venerdì 5 Aprile a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e temperature in lieve aumento durante la giornata. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata.

Meteo a Trapani:

Nel corso della mattina, a partire dalle prime ore, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa in aumento. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C alle prime luci dell’alba, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +18°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si manterranno intorno ai +18°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso sera.

In serata, la situazione meteorologica a Trapani vedrà un cielo via via più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con un lieve calo rispetto alle ore centrali della giornata.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 5 Aprile a Trapani indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai +18°C. Tuttavia, verso sera è previsto un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a un calo delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di consultare le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani.

Tutti i dati meteo di Venerdì 5 Aprile a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° Assenti 6.7 SSE max 6.9 Scirocco 80 % 1023 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 4.6 SE max 4.6 Scirocco 55 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.2° Assenti 5.9 NNO max 4.8 Maestrale 44 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 6.8 NO max 6.6 Maestrale 47 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 3.6 NNE max 5.7 Grecale 57 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.5 ESE max 5.7 Scirocco 65 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 6.6 SSE max 7.1 Scirocco 62 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:39

