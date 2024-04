Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 16 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Martedì 16 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili precipitazioni. Le prime ore del mattino saranno segnate da nubi sparse e temperature intorno ai +17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con un aumento della velocità del vento da Nord Est, portando le temperature a salire fino a +19°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteo non cambieranno significativamente, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +18°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature in calo fino a +15°C, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni, la giornata di Martedì 16 Aprile a Trapani si preannuncia abbastanza instabile, con cielo coperto e possibili precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i +15°C e i +19°C, con venti di intensità variabile provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Guardando oltre Martedì, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trapani indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e un cielo che si schiarirà progressivamente. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento repentino.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.41 mm 7.1 S max 6.9 Ostro 75 % 1011 hPa 5 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 53 % 7 E max 7.7 Levante 69 % 1010 hPa 8 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° prob. 4 % 8.2 SE max 21.5 Scirocco 65 % 1009 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 4 % 16 SO max 21.7 Libeccio 68 % 1009 hPa 14 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 8 % 25.8 SSO max 33.5 Libeccio 78 % 1007 hPa 17 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 8 % 18.6 S max 27.8 Ostro 83 % 1007 hPa 20 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 13.1 SO max 19.3 Libeccio 85 % 1008 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° Assenti 33.8 ONO max 49.1 Maestrale 66 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:49

