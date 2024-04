Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 17 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Aprile a Reggio Calabria mostrano condizioni generalmente stabili e piuttosto asciutte durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con alternanza di nubi sparse e poche nuvole, mentre non sono previste precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 15% e il 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,8°C alle 08:00, per poi salire leggermente fino a raggiungere i +17,7°C intorno alle 12:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità compresa tra i 20,6km/h e i 39,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-14%. Le temperature massime saranno di circa +17,7°C alle 12:00 e tenderanno a diminuire leggermente nel corso del pomeriggio, arrivando a +15,8°C alle 16:00. Il vento soffierà con maggiore intensità, raggiungendo i 50,8km/h alle 15:00.

In serata, il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 8-12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,5°C e il vento soffierà con intensità compresa tra i 23,3km/h e i 29km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria per Mercoledì 17 Aprile indicano condizioni di stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, con venti moderati provenienti da Nord Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle raffiche di vento, in particolare durante le ore pomeridiane.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 3 % 18.1 NO max 34.7 Maestrale 80 % 1004 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° prob. 1 % 21.2 NNO max 32.9 Maestrale 67 % 1005 hPa 10 poche nuvole +17.7° perc. +17.1° prob. 13 % 22.1 NO max 33.2 Maestrale 60 % 1005 hPa 13 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° prob. 18 % 34.8 NO max 49.9 Maestrale 59 % 1005 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° prob. 13 % 31.8 NO max 51.4 Maestrale 66 % 1006 hPa 19 poche nuvole +14.5° perc. +13.8° Assenti 28.8 NO max 47.4 Maestrale 70 % 1008 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° prob. 6 % 29 ONO max 49.9 Maestrale 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:38

