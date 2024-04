Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi giovedì 18 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile a Reggio Calabria mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 30% e il 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a una velocità di circa 25-30 km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest.

Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a poche nuvole e infine a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +17°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si attesteranno sui +16°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non dovrebbe arrecare particolari disagi, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella serata, la situazione rimarrà stabile con una leggera presenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. Il vento tenderà a diminuire di intensità, mantenendosi comunque a livelli moderati con una velocità di circa 10-20 km/h.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Reggio Calabria ci si può attendere un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo generalmente sereno e temperature che dovrebbero mantenersi stabili intorno ai +17°C durante il giorno e ai +12°C durante la notte. Il vento potrebbe diminuire ulteriormente di intensità, garantendo giornate piacevoli e primaverili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Aprile a Reggio Calabria indicano una giornata all’insegna della stabilità e della mitezza, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che renderà l’atmosfera più gradevole e invitante per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° prob. 11 % 21.2 NO max 37 Maestrale 64 % 1008 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° prob. 8 % 27.5 ONO max 38.2 Maestrale 59 % 1010 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16° prob. 10 % 20.7 ONO max 30 Maestrale 54 % 1011 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 14.5 NO max 24.6 Maestrale 52 % 1011 hPa 16 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 18.5 NNO max 27.8 Maestrale 63 % 1011 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° Assenti 13.5 NNO max 24.9 Maestrale 72 % 1012 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 10.5 N max 17.4 Tramontana 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:39

