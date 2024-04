Meteo Ragusa, le previsioni per domani domenica 28 aprile

StrettoWeb

Domenica 28 Aprile a Ragusa si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature fresche, con valori intorno ai +10°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità intorno ai 25 km/h e raffiche fino a 50 km/h, confermando un’intensità forte.

Man mano che la mattina avanza, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19°C verso le ore centrali del giorno. Il vento, pur mantenendo una direzione Est, diminuirà leggermente di intensità, mantenendosi comunque a livelli sostenuti con raffiche fino a 45 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe subire una leggera variazione, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero coprire fino al 75% del cielo. Le temperature tenderanno a calare, attestandosi intorno ai +16°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est con una velocità intorno ai 30 km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi e le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a toccare i +11°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non dovrebbe arrecare disagi particolari.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Aprile a Ragusa indicano una giornata all’insegna della stabilità, con un’alternanza di cielo sereno e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con venti sostenuti da Est – Nord Est. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Aprile a Ragusa

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 25.1 ENE max 53.7 Grecale 80 % 1015 hPa 5 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 26.6 ENE max 56.2 Grecale 79 % 1016 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 41.9 ENE max 55.5 Grecale 43 % 1016 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.4° Assenti 40.3 E max 48.8 Levante 36 % 1016 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.4° Assenti 38.7 E max 47.6 Levante 41 % 1015 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 25.2 ENE max 49 Grecale 59 % 1015 hPa 20 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 23.1 ENE max 51.2 Grecale 76 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 20.7 ENE max 44.4 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:49

