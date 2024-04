Meteo Palermo, le previsioni per domani martedì 2 aprile

StrettoWeb

Martedì 2 Aprile a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto con copertura nuvolosa al 100% per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +12,1°C e i +17,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest con una velocità che varierà tra i 10,7km/h e i 18,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà abbastanza elevata, attestandosi intorno al 58% e all’83%. Non sono previste precipitazioni significative.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +13,2°C. Man mano che il giorno avanza, il cielo si coprirà sempre di più, mantenendo la situazione di cielo coperto per tutto il resto della giornata.

Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo intorno alle 12:00, con +17,6°C, per poi iniziare a diminuire gradualmente nel corso del pomeriggio e della sera.

Le condizioni meteo a Palermo per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. Non sono previste variazioni significative nel regime dei venti o nelle precipitazioni.

In conclusione, Martedì 2 Aprile a Palermo sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature miti, ideali per chiunque voglia godersi una giornata tranquilla in città. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Palermo.

Tutti i dati meteo di Martedì 2 Aprile a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 12.3 O max 14.9 Ponente 83 % 1019 hPa 5 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 11.4 O max 15.3 Ponente 75 % 1020 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 11.4 O max 15.9 Ponente 64 % 1021 hPa 11 cielo coperto +17.4° perc. +16.7° Assenti 13.4 ONO max 18.3 Maestrale 58 % 1021 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° Assenti 12.2 NO max 17.7 Maestrale 60 % 1020 hPa 17 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° Assenti 6.1 ONO max 11.2 Maestrale 74 % 1020 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 5.1 S max 6.5 Ostro 78 % 1021 hPa 23 nubi sparse +12.1° perc. +11.1° Assenti 4.3 S max 4.7 Ostro 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.