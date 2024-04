Meteo Palermo, le previsioni per domani giovedì 4 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Palermo prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +18°C. Il vento sarà debole, con una direzione variabile che si sposterà da Est a Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 46%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai +19°C e una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno gradualmente, arrivando a +13°C. Il vento proveniente da Sud Est sarà ancora presente, ma non supererà i 7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo per Giovedì 4 Aprile indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend di bel tempo e temperature piacevoli, ideali per godersi la primavera in città.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +11.9° Assenti 3.3 SO max 4.3 Libeccio 55 % 1020 hPa 5 cielo sereno +12.9° perc. +11.6° Assenti 5.1 SSE max 5.5 Scirocco 53 % 1020 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° Assenti 3.5 ENE max 4.2 Grecale 48 % 1021 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.1° Assenti 6.9 NNO max 7.6 Maestrale 42 % 1021 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 5.8 N max 5.6 Tramontana 50 % 1020 hPa 17 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.8 E max 5.2 Levante 65 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 6.3 SE max 7 Scirocco 65 % 1022 hPa 23 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 6.8 SSE max 7.5 Scirocco 58 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:34

