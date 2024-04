Meteo Messina, le previsioni per oggi martedì 23 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Martedì 23 Aprile prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo, passando dal 71% delle prime ore del mattino al 37% verso le 7:00. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera sensazione di freddo percepito di +14°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità compresa tra i 20km/h e i 30km/h, con raffiche fino a 40km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63-71% e la pressione atmosferica sarà di 1008-1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 22%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16°C, con una sensazione di freddo percepito di +15°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con una velocità tra i 26km/h e i 33km/h. Possibili precipitazioni leggere potrebbero verificarsi verso le 14:00 e le 15:00, con intensità intorno ai 0.2-0.19mm. L’umidità sarà intorno al 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole, con una copertura nuvolosa intorno al 16-35%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +13°C, con una sensazione di freddo percepito di +12°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con una velocità tra i 15km/h e i 30km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65-69% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e poche nuvole, con possibili precipitazioni leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con venti moderati da Nord Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di tenere a portata di mano un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 18.8 NO max 26.6 Maestrale 76 % 1007 hPa 7 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 20.8 NO max 28.6 Maestrale 67 % 1009 hPa 10 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 21.2 NO max 29.5 Maestrale 64 % 1009 hPa 13 poche nuvole +16.1° perc. +15.6° prob. 41 % 26.1 NO max 33.7 Maestrale 70 % 1009 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.3° prob. 53 % 28.2 NO max 36.3 Maestrale 70 % 1011 hPa 19 poche nuvole +13° perc. +12.1° Assenti 20.8 NO max 30.1 Maestrale 66 % 1013 hPa 22 poche nuvole +12.3° perc. +11.4° Assenti 15.9 NO max 24.7 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:44

