Meteo Messina, le previsioni per domani venerdì 5 aprile

Venerdì 5 Aprile a Messina si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +13,1°C e i +18,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque confortevole.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità variabile tra i 6km/h e i 8,5km/h provenendo prevalentemente da nord. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8km/h con direzione nord – nord est. Le raffiche di vento saranno comunque contenute, non superando i 12,2km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, mantenendo il cielo sgombro da piogge. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1023-1025hPa.

Guardando alle previsioni dei prossimi giorni a Messina, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, con valori che si aggireranno attorno ai +18°C durante il giorno e ai +13°C di notte. Il vento continuerà a soffiare con leggera intensità da nord – nord est, garantendo un clima piacevole e primaverile.

In conclusione, Venerdì 5 Aprile a Messina si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature miti della primavera. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, offrendo un clima gradevole e adatto a svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 5 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 6 N max 8.8 Tramontana 70 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 4.4 N max 6.6 Tramontana 66 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 8.2 N max 9.9 Tramontana 50 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 7.5 NNE max 9.4 Grecale 48 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 8.3 NNE max 10.5 Grecale 51 % 1024 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 5.5 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 4.4 NNE max 7.8 Grecale 70 % 1025 hPa 23 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 4.9 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:26

