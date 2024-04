Meteo Messina, le previsioni per domani martedì 9 aprile

StrettoWeb

Martedì 9 Aprile a Messina si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +15,2°C e i +22°C. Il vento soffierà principalmente da sud, con intensità variabile durante la giornata. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 80-85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1017-1018hPa.

Nelle prime ore della notte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 70-80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15°C, con venti provenienti da sud con raffiche fino a 20km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +20°C verso le ore 09:00. Il vento sarà moderato da sud con raffiche fino a 22km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 90-99%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +21-22°C, con venti che perderanno un po’ di intensità rispetto alla mattina.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +17°C. Il vento sarà più debole rispetto alle ore centrali della giornata, proveniente principalmente da sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Aprile a Messina indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature gradevoli. Le condizioni rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 12.2 SSE max 19.1 Scirocco 81 % 1017 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 13.4 SSE max 21 Scirocco 79 % 1017 hPa 8 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 14.5 S max 21.8 Ostro 61 % 1018 hPa 11 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 12.9 SSO max 17.9 Libeccio 55 % 1017 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 5.7 SO max 6.6 Libeccio 56 % 1017 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 5.7 S max 7.2 Ostro 73 % 1017 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.7 OSO max 4.7 Libeccio 71 % 1017 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 2.2 ONO max 4.5 Maestrale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:30

