Meteo Catanzaro, le previsioni per domani mercoledì 3 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Catanzaro per Mercoledì 3 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili nubi sparse verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 91% al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest e una velocità del vento che si attesterà intorno ai 10-12km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 96% e il 98%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 17-18°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 10km/h e i 15km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Il vento potrà intensificarsi leggermente, con raffiche che potranno superare i 20km/h.

In serata, le nubi potrebbero diradarsi leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50-70%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 10-12°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, provenendo sempre dall’Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Catanzaro si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Aprile a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.6° perc. +8° Assenti 11.1 NO max 14.1 Maestrale 61 % 1020 hPa 5 cielo coperto +9.8° perc. +8.6° Assenti 9 NO max 10.8 Maestrale 57 % 1019 hPa 8 cielo coperto +16° perc. +14.8° Assenti 5.8 SO max 8.8 Libeccio 41 % 1019 hPa 11 cielo coperto +18.3° perc. +17.2° Assenti 12 SO max 18.9 Libeccio 38 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +17° Assenti 15.8 O max 25.9 Ponente 39 % 1016 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 13.6 ONO max 25.5 Maestrale 57 % 1017 hPa 20 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 13.8 NO max 24.5 Maestrale 57 % 1018 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.1° Assenti 14.2 ONO max 24.3 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.