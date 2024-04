Meteo Catania, le previsioni per domani giovedì 11 aprile

StrettoWeb

Introduzione:

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Catania mostrano condizioni variabili durante la giornata, con un mix di sole e nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Mattina e Pomeriggio:

Nel corso della mattina, le nuvole sparse aumenteranno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 30-40%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 76% intorno alle 13:00, con temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da est con una velocità che potrà raggiungere i 21,3km/h.

Sera e Notte:

Durante la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 70-80%, e le temperature si attesteranno intorno ai +15°C. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni.

Nella notte, le nuvole rimarranno presenti con una copertura intorno al 70%, e le temperature si manterranno stabili intorno ai +15°C.

Considerazioni Finali:

In base alle previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Catania, possiamo aspettarci una giornata con un cielo variabile e temperature gradevoli. Le condizioni rimarranno generalmente stabili nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nella direzione del vento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Aprile a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.2° perc. +11.2° Assenti 7.3 O max 10.3 Ponente 69 % 1021 hPa 5 poche nuvole +11.9° perc. +10.7° Assenti 3.9 O max 7.2 Ponente 59 % 1021 hPa 8 poche nuvole +17.1° perc. +16° Assenti 2.1 SSE max 7 Scirocco 41 % 1022 hPa 11 poche nuvole +19.6° perc. +18.9° Assenti 15.3 E max 19.4 Levante 49 % 1022 hPa 14 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 19.9 E max 24.6 Levante 52 % 1021 hPa 17 nubi sparse +17.5° perc. +17° Assenti 14 E max 23.3 Levante 63 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 5.8 N max 10 Tramontana 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 2.8 NO max 4.8 Maestrale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:33

