Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani lunedì 8 aprile

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Caltanissetta per Lunedì 8 Aprile

Le condizioni meteo a Caltanissetta per Lunedì 8 Aprile saranno caratterizzate da cielo sereno durante la notte, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente durante la mattina e il pomeriggio, per poi diventare nuvoloso in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +10,2°C e +25°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali e direzione variabile da Nord a Sud Est. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1018-1019hPa.

Nella prima parte della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno di intensità, portando a un cielo coperto con possibili precipitazioni. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e un aumento dell’umidità.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Caltanissetta, è probabile che il tempo rimanga instabile con possibili precipitazioni e un cielo variabile tra nuvoloso e sereno. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori primaverili, con una leggera tendenza al calo verso la fine della settimana. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e di adottare le precauzioni necessarie in base alle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Aprile a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 7.5 NNE max 7.2 Grecale 20 % 1018 hPa 5 cielo sereno +10.1° perc. +7.7° Assenti 8 ENE max 7.4 Grecale 22 % 1018 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +18.9° Assenti 5.7 SE max 8.9 Scirocco 24 % 1019 hPa 11 nubi sparse +24.9° perc. +24° Assenti 13.4 SSO max 10.3 Libeccio 21 % 1017 hPa 14 cielo coperto +24.2° perc. +23.4° Assenti 15.7 SO max 10.2 Libeccio 25 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17° Assenti 8.9 SSO max 9.8 Libeccio 46 % 1017 hPa 20 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 4.5 ENE max 4.3 Grecale 77 % 1018 hPa 23 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 6.9 NE max 6.4 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.