Messina, senso unico alternato in un tratto della strada provinciale 15 di Passo Aranciara

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione temporanea del senso unico alternato e la limitazione al transito ai mezzi a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, in prossimità del km. 0+750, lungo la strada provinciale 15 di Passo Aranciara, nel territorio del Comune di Limina. L’ordinanza del dirigente alla Viabilità Biagio Privitera è stata emanata dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina dal responsabile del Servizio Manutenzione stradale zona Jonica-Alcantara Gaetano Maggioloti, alla presenza dei sindaci Filippo Ricciardi di Limina, Davide Paratore di Antillo e Carmelo Concetto Orlando di Roccafiorita e dei tecnici del Servizio competente.

Dall’esame dello stato dei luoghi è emerso un cedimento parziale del piano viabile, avvenuto sabato sera nei pressi del ponte Pulcheria, in corrispondenza di un traforo per la raccolta delle acque superficiali e sotterranee, lungo la corsia lato valle; l’area interessata è stata delimitata con una barriera New Jersey e sulla buca è stata posta una lastra d’acciaio. La limitazione al transito avrà una durata di 15 giorni a decorrere dal 15 aprile 2024 e comunque fino alla ultimazione dei lavori.

